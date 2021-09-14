Ценники на игры обычно должны снижаться со временем, однако в российском регионе вследствие флуктуаций валютных курсов ситуация доходит до трагикомичной — игры, которым скоро десять лет, внезапно ощутимо дорожают. Такая история, в частности, приключилась с The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition.

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С момента своего релиза «специздание» The Elder Scrolls V Skyrim оценивалось в 1 399 рублей за покупку «с нуля». В ходе различных распродаж и акций стоимость закономерно снижалась и возвращалась к исходной, но несколько часов назад ценник подрос на двести рублей: теперь игра предлагается в Steam за 1 599 рублей.

К слову, Россия не единственная страна, которую постигла данная участь. Skyrim Special Edition также подорожала в Великобритании, Аргентине и Турции. Скорее всего, ценовые пертурбации происходят в связи со скорым выходом «Юбилейного» издания The Elder Scrolls V Skyrim, запуск которого состоится 11 ноября в день десятилетия «Скайрима». Для всех владельцев Special Edition оно будет бесплатным.