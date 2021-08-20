Bethesda анонсировала «юбилейное» издание The Elder Scrolls V Skyrim
Когда нам уже показалось, что в первый день QuakeCon 2021 помимо переиздания Quake ничего интересного уже не скажут, на огонёк заскочила Bethesda и недвусмысленно заявила, что пора купить «Скайрим» ещё раз. Встречаем, The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition.
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Строго говоря, покупать заново многим фанатам игры ничего не придётся: обладатели Skyrim Special Edition получат возможность обновиться до «юбилейного» издания абсолютно бесплатно. В детали Bethesda пока вдаваться не стала, но уже сейчас известно, что в состав Anniversary Edition войдут свыше пятисот предметов из «клуба творчества» (Creation Club), а также появится геймплейная механика рыбалки. По всей видимости, поймать себе алхимических ингредиентов для мощных зелий станет проще.
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Релиз «юбилейки», как нетрудно догадаться, состоится 11 ноября — в день десятилетия The Elder Scrolls V Skyrim — на всех актуальных платформах. Обещают «нативные» версии для PlayStation 5 и Xbox Series, но будут ли в них какие-либо графические улучшения по сравнению с версиями для консолей прошлого поколения, пока не уточняется.
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