Хидео Кодзима мечтает сделать универсальную игру, которая менялась бы в реальном времени
Хидео Кодзима закончил продвижение дополненного издания Death Stranding и уже начал перебирать идеи для своего нового потенциального проекта. Своими мыслями он поделился с журналистами издания Anan, в рамках беседы Кодзима выразил желание создавать игры, которые смогут меняться в реальном времени.
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Разумеется, пока это всего лишь слова — геймдизайнер заранее ставит перед собой слишком амбициозные цели, для достижения которых требуется очень много упорства, денег и старания от команды разработки. Но, по мнению Хидео Кодзимы, идеальная игра должна одинаково хорошо подходить для игроков всех возрастов и профессий, ведь она будет всякий раз изменяться и подстраиваться.
Также главный идеолог серии Metal Gear Solid высказался по поводу своего возраста (ему 58 лет, если что). В общем, «хейтерам» пока рано радоваться, ведь Кодзима на пенсию не собирается. Разработчик признался, что иногда тело его подводит, но тяга к творчеству не думает угасать.
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А мы напоминаем, что уже 24 сентября в продажу поступит Death Stranding Director’s Cut — улучшенное издание хорошо знакомой игры, подготовленное эксклюзивно для PlayStation 5.
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