Darkest Dungeon II выйдет в конце октября в Epic Games Store по программе раннего доступа
Разработчики Darkest Dungeon II наконец-то собрались с силами, отозвались на голос совести и огласили точную дату выхода своего творения. Игра доберётся до Epic Games Store по программе раннего доступа уже 26 октября.
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Как известно, Darkest Dungeon II во многих аспектах игрового процесса разовьёт идеи своей широко популярной в узких кругах предшественницы; в частности, её действие будет происходить в заметно более масштабном мире.
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Darkest Dungeon II (Early Access) is coming to @EpicGames on October 26th, 2021!— Darkest Dungeon (@DarkestDungeon) September 13, 2021
Wishlist now: https://t.co/CSbqzrvldU#DarkestDungeon2 pic.twitter.com/LoWOEGgy4e
Долго ли разработчики из Red Hook планируют держать сиквел в раннем доступе, не уточняется. Эксклюзивом Epic Games Store игра пробудет около года. Что же до оригинала, то его тираж несколько дней назад составил пять миллионов копий за 6,5 лет. Для игры подобного класса и жанра это отличный результат.
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