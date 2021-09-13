Разработчики Darkest Dungeon II наконец-то собрались с силами, отозвались на голос совести и огласили точную дату выхода своего творения. Игра доберётся до Epic Games Store по программе раннего доступа уже 26 октября.

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Как известно, Darkest Dungeon II во многих аспектах игрового процесса разовьёт идеи своей широко популярной в узких кругах предшественницы; в частности, её действие будет происходить в заметно более масштабном мире.

Долго ли разработчики из Red Hook планируют держать сиквел в раннем доступе, не уточняется. Эксклюзивом Epic Games Store игра пробудет около года. Что же до оригинала, то его тираж несколько дней назад составил пять миллионов копий за 6,5 лет. Для игры подобного класса и жанра это отличный результат.