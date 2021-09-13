Быть может, мы и пропустили Project Eve, которую продемонстрировали на минувшей PlayStation Showcase 2021, поскольку были и более важные материалы и анонсы, но в целом в игровой индустрии данный экшен с миловидными персонажами был воспринят тепло, и, по мнению главы студии-разработчика Shift Up, девятисот пятидесяти тысяч просмотров первого трейлера Project Eve достаточно, чтобы сделать всему своему дружному коллективу дорогие подарки.

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Как сообщает аналитик Даниэль Ахмад, у которого по должности имеются связи с представителями самых разных игровых студий, глава Shift Up Ким Хён Тэ закупил гигантскую партию PlayStation 5 для всех двухсот шестидесяти сотрудников студии.

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Не будем сейчас задаваться вопросами о финансовой составляющей данного подарка, это попросту некорректно, а вот как господину Хёну Тэ удалось раздобыть не одну, не десять, а целых двести шестьдесят консолей PlayStation 5 в условиях страшнейшего дефицита электроники — загадка со множеством неизвестных. Как бы то ни было, сотрудникам Shift Up определённо повезло с руководителем — теперь у них точно будет консоль, на которой они смогут пройти своё собственное творение.