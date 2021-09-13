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«Восстань, Диабло»: трейлер к скорому выходу Diablo II Resurrected

Уже можно считать дни.
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Десять дней остаётся до выхода Diablo II Resurrected. Если всё пройдёт удачно, то данный ремастер станет самым удачным проектом Blizzard за последние несколько лет, ну а пока нам остаётся довольствоваться публикациями нагнетающих «хайп» видеороликов. Свежее видео — кинематографический ролик, проливающий немного света на сюжетную завязку Diablo II для тех, кто либо запамятовал её за долгие годы, либо вовсе не играл в оригинал.

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Напоминаем, что в Diablo II Resurrected была ощутимо улучшена графика, внедрена поддержка современных разрешений мониторов (кроме ультрашироких), обновлены катсцены и видеоролики (нижеуказанный — тому подтверждение), а также переработано звуковое сопровождение. Дополнение Lord of Destruction — в наличии.

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Стоил ли ремастер ожиданий, узнаем 23 сентября.

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OsirisD2
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таким же, каким и ты, вата ;)
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Арктур Пирожков
22:19
П. н. коллаборационист позорный
Центробанк усилит контроль за российскими майнерами, ограничив возможность обналичивания денег
Сержант Мамура
22:18
В каком именно месте молодцы?
Смартфоны и планшеты на базе российского ARM-чипа «Скиф» получат производительность уровня iPhone 6
Inqizitor
22:17
Это оригинал офигенный, римейк с поломанными таймингами ударов-выстрелов, с уничтоженной графикой (колонны и прочие элементы интерьера без узоров, например и такого тьма тьмущая), с допотопной для 202...
«Восстань, Диабло»: трейлер к скорому выходу Diablo II Resurrected
OsirisD2
22:17
жертва пропаганды, напомнить сколько стоил рубль до 2014 года?)
Центробанк усилит контроль за российскими майнерами, ограничив возможность обналичивания денег
Сержант Мамура
22:17
"так как в России нет своего литографического оборудования подобного уровня." - а шо вообще в России есть, кроме нефти и газа? После развала СССР всю микроэлекторнную прмышленность похерили до нуля.
Смартфоны и планшеты на базе российского ARM-чипа «Скиф» получат производительность уровня iPhone 6
Inqizitor
22:14
PC тоже кинут, не сомневайтесь.
Новая большая игра про Индиану Джонса от Bethesda может не выйти на консоли PlayStation 5
Макс Песков
22:14
старье, без ремейка не нужно уже
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b00german
22:05
Долбоеб что ли, уже все играли в нее, она офигенная
«Восстань, Диабло»: трейлер к скорому выходу Diablo II Resurrected
Иван Ригер
22:04
Графа норм, контента мало, в данный момент назвал бы ее симулятор бега)))
Открытая «бета» амбициозной New World оказалась менее востребованной, чем закрытая
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