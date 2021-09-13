Десять дней остаётся до выхода Diablo II Resurrected. Если всё пройдёт удачно, то данный ремастер станет самым удачным проектом Blizzard за последние несколько лет, ну а пока нам остаётся довольствоваться публикациями нагнетающих «хайп» видеороликов. Свежее видео — кинематографический ролик, проливающий немного света на сюжетную завязку Diablo II для тех, кто либо запамятовал её за долгие годы, либо вовсе не играл в оригинал.

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Напоминаем, что в Diablo II Resurrected была ощутимо улучшена графика, внедрена поддержка современных разрешений мониторов (кроме ультрашироких), обновлены катсцены и видеоролики (нижеуказанный — тому подтверждение), а также переработано звуковое сопровождение. Дополнение Lord of Destruction — в наличии.

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Стоил ли ремастер ожиданий, узнаем 23 сентября.