В этом году серверы проектов серии LittleBigPlanet отключались из-за атак злоумышленников, разработчики решили бороться с такое проблемой достаточно радикально, отключив их на время.

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Но уже сейчас стало известно, что сервер LittleBigPlanet для PlayStation 4 уже активировали после обновления игры до версии 1.27. Вернулись и все уровни, созданные фанатами — общее число работ перевалило за отметку в 10 миллионов.

реклама An update on the LittleBigPlanet server and online services: pic.twitter.com/vUrvHcZvIs — Sackboy: A Big Adventure | LittleBigPlanet (@LittleBigPlanet) September 13, 2021

А вот серверы для трёх частей LittleBigPlanet на Playstation 3 и LittleBigPlanet для PS Vita отключены навсегда. Разработчики готовы к праведному гневу со стороны преданного сообщества, но в текущей ситуации дальнейшая работа серверов будет нерентабельной.