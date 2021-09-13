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God of War (2018) нашли в базе данных GeForce NOW — возможно, игра выйдет на PC

Но всё это пока почти вилами по воде.
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Не секрет, что руководство Sony последние годы стало с гораздо большим (отличным от нуля) энтузиазмом рассматривать возможности выпуска своих культовых эксклюзивных для PlayStation проектов AAA-класса на персональных компьютерах. Владельцы ПК уже смогли ознакомиться с Horizon Zero Dawn и Days Gone, а в начале следующего года получат возможность пройти Uncharted 4.

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По всей видимости, останавливаться на этом Sony не станет: сегодня в Сети появилась информация о том, что в базе данных «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW обнаружено упоминание God of War (2018), для запуска которой, как уточняется, необходимо войти в учётную запись Steam.

Хотя выглядит утечка достаточно правдоподобно, особенно, изменившуюся политику Sony, её всё же следует воспринимать со здоровой долей скептицизма. Во-первых, «фотошоп» никто не отменял, во-вторых, появление игры в GeForce NOW не означает автоматически, что параллельно с ней выйдет и стандартная PC-версия.

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В настоящее время любители видеоигр ожидают релиза God of War Ragnarok. Да и выпуск PC-версий относительно новых игр уже пожилых эксклюзивных для консолей франшиз частично лишён смысла ввиду отсутствия на PC их предыдущих частей. Эта проблема, например, встанет перед игроками в Uncharted 4: игра будет, а вот досконального знания сюжета всей франшизы — нет.

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