Рассчитывать на то, что Total War Warhammer III в эти непростые времена обойдётся без переноса релиза, было, по меньшей мере, наивно. И вот, как и следовало ожидать, сегодня разработчики из Creative Assembly объявили, что не успевают подготовить проект к концу текущего года, поэтому отложили релиз до начала 2022-го.

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Как пишут разработчики, дополнительное время позволит им довести игру до ума и добиться лучшего результата, чем если они сейчас начнут торопиться, дабы успеть к концу года. По всей видимости, история с релизом одной польской долгожданной ролевой игры научила разработчиков, что «поспешишь — людей насмешишь».

реклама Total War: WARHAMMER III will now release in early 2022.



We know this is disappointing, but the extra time means we can accomplish more than we could if we rushed to release this year.



We won’t be staying quiet however, join us tomorrow for the global reveal of Grand Cathay… pic.twitter.com/R4GdObAs9P — Total War (@totalwar) September 13, 2021

Без новостей нас, впрочем, оставлять не собираются: в ближайшие месяцы разработчики будут публиковать новые подробности Total War Warhammer III. Что же до обозначенного «окна» релиза, то под началом года обычно подразумевается январь—февраль. Где-то в этом промежутке и ждём выхода данного амбициозного проекта.