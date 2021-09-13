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Релиз Total War Warhammer III отложили до следующего года

Чуть ли не каждая вторая игра последнее время сталкивается с такими новостями.
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Рассчитывать на то, что Total War Warhammer III в эти непростые времена обойдётся без переноса релиза, было, по меньшей мере, наивно. И вот, как и следовало ожидать, сегодня разработчики из Creative Assembly объявили, что не успевают подготовить проект к концу текущего года, поэтому отложили релиз до начала 2022-го.

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Как пишут разработчики, дополнительное время позволит им довести игру до ума и добиться лучшего результата, чем если они сейчас начнут торопиться, дабы успеть к концу года. По всей видимости, история с релизом одной польской долгожданной ролевой игры научила разработчиков, что «поспешишь — людей насмешишь».

Без новостей нас, впрочем, оставлять не собираются: в ближайшие месяцы разработчики будут публиковать новые подробности Total War Warhammer III. Что же до обозначенного «окна» релиза, то под началом года обычно подразумевается январь—февраль. Где-то в этом промежутке и ждём выхода данного амбициозного проекта.

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Теги

sega creative assembly total war warhammer 3 total war warhammer iii
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