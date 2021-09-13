Разработчики из студии Acme Gamestudio анонсировали Asterigos — ролевой экшен, действие которого происходит в городе Эфес, вдохновлённом Римом. Авторы собираются выпустить проект весной будущего года на PC и PlayStation 4, а чуть позже — ещё и на PlayStation 5.

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По случаю анонса есть специальный трейлер, который можно просмотреть прямо здесь. Разработчики обещают реализовать в Asterigos сложную боевую систему, которая предложит игроку несколько разнообразие стилей и приёмов. На правах главной героини тут числится девушка Хильда — воин серверного легиона, которая отправилась на поиски своего отца.

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Приятные музыка и визуальный стиль делают Asterigos уникальным проектом в своём жанре.