Анонсирован Asterigos — ролевой экшен про отважную девушку, разыскивающую своего отца
Разработчики из студии Acme Gamestudio анонсировали Asterigos — ролевой экшен, действие которого происходит в городе Эфес, вдохновлённом Римом. Авторы собираются выпустить проект весной будущего года на PC и PlayStation 4, а чуть позже — ещё и на PlayStation 5.
реклама
По случаю анонса есть специальный трейлер, который можно просмотреть прямо здесь. Разработчики обещают реализовать в Asterigos сложную боевую систему, которая предложит игроку несколько разнообразие стилей и приёмов. На правах главной героини тут числится девушка Хильда — воин серверного легиона, которая отправилась на поиски своего отца.
реклама
Приятные музыка и визуальный стиль делают Asterigos уникальным проектом в своём жанре.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила