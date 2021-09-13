Авторы Quantum Error показали геймплей проекта после переезда на Unreal Engine 5
Изначально хоррор-боевик Quantum Error создавался на Unreal Engine 4, но впоследствии его разработчики из студии TeamKill Media справедливо решили, что данный движок морально устарел, и объявили о переезде на его самую современную, пятую версию. Чего удалось добиться на сегодняшний день, авторы показали в специальном сопутствующем видеоролике.
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Поскольку перед нами игра в жанре хоррора, которому, по всей видимости, обязательно должна сопутствовать полумрачная обстановка, разглядеть вершины графических технологий здесь не представляется возможным. Как бы то ни было, факт применения в игре суперсовременного движка не может не радовать сам по себе.
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Напоминаем, что в Quantum Error мы в роли космических спасателей попадаем в исследовательский комплекс, в котором учёные то ли вывели, то ли открыли портал в параллельное измерение, но как итог — повсюду здесь теперь ходят и ползают различные чудовища и мутировавшие насекомые. Нам надо спасти максимально возможное количество учёных и прочего персонала комплекса, не попав в пасть местной живности.
Когда состоится релиз, пока неизвестно.
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