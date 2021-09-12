Китайские геймеры очень расстроились, увидев в Life is Strange True Colors флаг независимого Тибета
Поскольку видеоигры уже давным-давно являются массовым видом искусства, распространяемым практически по всему земному шару, его создателям следует проявлять максимальную аккуратность, дабы случайно не оскорбить представителей того или иного государства. Известно, например, что немецкие версии игр про Вторую мировую выпускают с изменённой нацистской символикой; но не всегда разработчики могут предусмотреть все мелочи. Так, например, представители китайского геймерского сообщества не на шутку расстроились, увидев в Life is Strange True Colors флаг независимого Тибета.
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Увидеть соответствующий флаг можно в начале игры в сцене, где главная героиня, Алекс, гуляет по улицам вымышленного городка Хейвен Спрингс: одна из лавок, по всей видимости, сувенирных, носит название «Сокровища Тибета», а на висящей рядом вывеске и указан соответствующий флаг.
Китайские геймеры, считающие Тибет частью своей страны, мягко говоря, расстроились, заметив данное изображение, и в качестве способа привлечения внимания к проблеме устроили Life is Strange True Colors так называемый ревью-бомбинг — массовое занижение оценок.
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Возможно, разработчики из Deck Nine совместно с издательством Square Enix отреагируют не недовольство одного из крупнейших игровых рынков на планете и в ближайшем обновлении заменят текстуры флага и вывески на что-то более нейтральное.
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