Intel выпустила обновлённый драйвер для Kaby Lake-G и собирается сделать это ещё раз в марте
Эксперимент по размещению кристалла дискретной графики AMD Radeon RX Vega M на одной подложке с центральными процессорами Kaby Lake означал, что в вопросе разработки драйверов Intel попадала в серьёзную зависимость от специалистов AMD. Когда поставки процессоров Kaby Lake-G прекратились, ситуация начала ухудшаться, и только в конце лета этого года могли выйти обновлённые драйверы для процессоров Intel этого редкого семейства.
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В действительности же драйверы версии 21.10.03.11 вышли только девятого сентября, они позволяют эксплуатировать мини-системы Intel NUC NUC8i7HNK и NUC8i7HVK под управлением операционной системы Windows 10 в 64-разрядном исполнении. С учётом близости анонса Windows 11 подобное событие кажется не слишком своевременным, но в аннотации к релизу Intel поясняет, что ещё раз обновит данные драйверы в марте 2022 года.
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