Intel рассчитывает вернуться к регулярному обновлению драйверов для процессоров Kaby Lake-G
Процессоры Intel Kaby Lake-G, сочетающие вычислительные ядра одноимённого семейства и дискретную графику AMD Radeon RX Vega M в одном корпусе, не смогли долго просуществовать, но сообщество их владельцев не теряло надежды на появление свежих драйверов даже в текущем году. По сути, драйверы для графической подсистемы этих процессоров вынуждены были разрабатывать специалисты AMD, и подобная кооперация многократно усложняла процесс их подготовки.
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В конце лета один из модераторов профильной ветки на форуме Intel заявил, что новые драйверы для процессоров Kaby Lake-G могут появиться в июле-августе, а после этого смогут обновляться более регулярно, чем это происходило в последние годы. Поскольку пятого октября будет представлена операционная система Windows 11, обладатели систем на основе процессоров Kaby Lake-G не теряют надежды на появление совместимых драйверов.
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