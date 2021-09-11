Новое тестирование сетевого режима Halo Infinite состоится через две недели
Разработчики из 343 Industries сообщили о том, что уже совсем скоро — 24 сентября — проведёт второе тестирование сетевого режима Halo Infinite. Чтобы стать участником проверки, необходимо зарегистрироваться на сайте игры и стать членом программы Halo Insider. Все, кто подадут заявки до 13 сентября, могут попасть на тестирование.
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Как пишут разработчики, в рамках второго этапа тестирования они хотят проверить работоспособность PvP-режима, так что участникам следует приготовиться к активным перестрелкам друг с другом.
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The next #HaloInfinite multiplayer preview is targeted to arrive on Sept. 24! All fully registered Halo Insider profiles as of Sept. 13 are eligible to participate.— Halo (@Halo) September 9, 2021
Don’t miss out! Head to https://t.co/3a5Xr1hUIc, get your profile fully filled out, then prepare for takeoff. pic.twitter.com/9GgAQP4f6p
Halo Infinite запланирована к выходу 8 декабря. Изначально он должен был состояться в конце осени прошлого года — вместе с запуском Xbox Series X|S — но на тот момент Halo Infinite была к релизу совсем не готова. Как видите, задержка релиза составила больше года.
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