Для King’s Bounty II вышло первое обновление-хотфикс
В конце августа разработчики King’s Bounty II отметили, что уже работают над исправлением игровых ошибок, и что в скором времени выпустят первое «горячее» обновление. «Скоро» в представлении разработчиков — это спустя десять суток. Пока что обновление доступно только в PC-версии игры; до консолей оно доберётся чуть позже.
реклама
В списке обновлений указано свыше десятка исправлений в области игрового процесса, внесены правки в баланс и стартовые экипировки некоторых квестов. Добавлены опции изменения раскладки клавиатуры, настройки поля зрения, функция быстрого сохранения и загрузки, возможность ограничить максимальную частоту кадров и внесены другие изменения.
King’s Bounty II вышла 24 августа и получила смешанные пользовательские оценки. Что, впрочем, не стало ни для кого неожиданностью.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила