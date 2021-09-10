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Для King’s Bounty II вышло первое обновление-хотфикс

Про второе и так далее мы (по крайней мере, в редакции) писать, наверное, не будем.
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В конце августа разработчики King’s Bounty II отметили, что уже работают над исправлением игровых ошибок, и что в скором времени выпустят первое «горячее» обновление. «Скоро» в представлении разработчиков — это спустя десять суток. Пока что обновление доступно только в PC-версии игры; до консолей оно доберётся чуть позже.

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В списке обновлений указано свыше десятка исправлений в области игрового процесса, внесены правки в баланс и стартовые экипировки некоторых квестов. Добавлены опции изменения раскладки клавиатуры, настройки поля зрения, функция быстрого сохранения и загрузки, возможность ограничить максимальную частоту кадров и внесены другие изменения.

King’s Bounty II вышла 24 августа и получила смешанные пользовательские оценки. Что, впрочем, не стало ни для кого неожиданностью.

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