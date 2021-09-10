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Инсайдер: Remedy уже трудится над Alan Wake 2

А анонс ремастера — своеобразная «закуска».
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На этой неделе Remedy официально представила Alan Wake Remastered, обновлённую версию приключения писателя Алана Уэйка, для которого фонарик — главный и единственный товарищ. Казалось бы, что ещё для счастья надо? И вот, у Remedy, если верить журналисту VentureBeat Джеффу Граббу, в разработке находится полноценный сиквел Alan Wake.

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Никаких подробностей пока, естественно, нет. Во-первых, у Remedy и без того очень много работы, а во-вторых, производство Alan Wake 2 если и стартовало, то находится на совсем ранних стадиях, так что официально говорить пока, объективно, не о чем.

Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда в Сети всплывает информация о сиквеле данного знаменитого проекта. Последний раз мы о нём слышали весной этого года, а сам творческий руководитель Remedy Сэм Лэйк неоднократно заявлял, что не против поработать над продолжением.

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Возвращаясь к теме ремастера первой Alan Wake, напомним, что до его выхода осталось меньше месяца: релиз назначен на 5 октября.

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