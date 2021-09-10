Сюжетный трейлер Forspoken — нового технологичного экшена от Square Enix
Компания Square Enix в рамках прошедшей трансляции Sony опубликовала новый трейлер Forspoken, в котором раскрыла детали сюжета и мотивацию главной героини. Вся история в игре сосредотачивается на личности Фрей Холланд — это обычная девушка из Нью-Йорка, у которой даже есть кот по имени Гомер.
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Как это часто бывает в приключенческих играх, всё меняется в один прекрасный день — девушка таинственным образом переносится в прекрасном мире под названием Эфия. Эта вселенная по-своему красива, но очень жестока к чужакам, поэтому Фрей придётся просить помощи у говорящего браслета, который сам себя называет Каффом.
В мире Эфии можно встретиться с огромными драконами и выяснять отношения с Тантами (вроде как, самые главные здесь). Саундтрек для игры пишут люди, которые ранее писали музыку для God of War и Bioshock.
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Релиз Forspoken должен случиться весной будущего года, среди целевых платформ указывают PC и PlayStation 5.
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