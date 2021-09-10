Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Просмотры прямых трансляций на Twitch в августе вернулись к росту

Видимо, сказывается окончание периода отпусков и каникул.
1
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты

Партнёры Twitch из StreamElements и Rainmaker.gg продолжают ежемесячно публиковать статистику просмотров прямых трансляций в данном сервисе. Так, например, выяснилось, что в августе статистика просмотров трансляций вернулась к росту после стремительного падения в июне и июле и составила суммарно 1,9 млрд часов.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке
Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По всей видимости, причина в постепенном завершении сезона отпусков: если в июне—июле люди находили себе более приятное времяпрепровождение, чем перед монитором с любимым стримером на фоне, то сейчас, особенно в условиях неотступающей пандемии, всё возвращается к привычной статистике.

реклама

Самой популярной категорией на Twitch по-прежнему остаётся «Общение». Из чисто игровых категорий на первом месте расположилась Grand Theft Auto V со 142 миллионами часов просмотров, а на втором — Apex Legends с 86 миллионами часов просмотров на фоне старта нового сезона с новым героем.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

twitch
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Энтузиаст сравнил кадры Alan Wake Remastered с оригинальной игрой
6
Просмотры прямых трансляций на Twitch в августе вернулись к росту
1
В EGS появились системные требования Alan Wake Remastered: GeForce GTX 1060 и Core i7-3770 должно хватить
+
PC-версия Alan Wake Remastered по предзаказу оказалась дороже консольных версий
3
Выход GTA V и GTA Online на PS5 и Xbox Series X|S перенесли на март будущего года
2
Стильный трейлер гоночного симулятора Gran Turismo 7 демонстрирует проект во всём его многообразии
18
В свежем трейлере Ghostwire Tokyo от авторов The Evil Within промелькнули геймплейные кадры
+

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 23
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 22
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 83
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 41
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Claymore II
6 сентября 2021 30
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 42

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
75
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
75
Плюсы и минусы криптовалют и майнинга
63
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
83
Оцениваем S.T.A.L.K.E.R. Пространственная Аномалия 4.1. Часть вторая
3
Уязвимость в процессорах - что это такое и какие процессоры больше им подвержены: Intel или AMD
109
Компьютер как апогей чистой производительности
30
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
4
Что там с космосом - о колонизации Марса, лунной базе и других проектах по освоению галактики
63
RIMS Racing: не все симуляторы одинаково полезны
4

Сейчас обсуждают

Spambomber11
13:39
Статья - натужная отрыжка деятельности межушного ганглия блохастой школоты, даже не знающей, кто такой Циолковский.
Что там с космосом - о колонизации Марса, лунной базе и других проектах по освоению галактики
stockclock
13:39
25% нагиб в синглкоре. Это жёстко. В мультипотоке 12600 с 6 ядрами нагибает 5800, 8 ядерный 12700 нагибает 12 ядерный 5900х, 12900 впереди 5950х имея лишь 8 полноценных ядер. Похоже АМД теперь будет д...
Результаты тестирования настольных процессоров Intel Alder Lake-S в ряде приложений появились в сети
mistergrim
13:39
> Но нам то это все зачем? Игра покупается для получения удовольствия от процесса игры. Ну, для вас есть Road Rash.
RIMS Racing: не все симуляторы одинаково полезны
ev_rus
13:38
Дружок, ты наверное не понял. Я вообще сижу всю жизнь всегда на одном неделенном sata hdd жестком диске. И играю в игры. Меня все устраивает. Мне твои флешки и какие они там, не критичны совершенно, к...
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
kemiisto
13:35
В Госдуме предложили приравнять майнинг к предпринимательству и заставить майнеров оформлять ИП
ev_rus
13:34
Жалко ты еще 10 ссд и 5 хдд в систему на встроенном видео не прибабахал.
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
Зеновий Радеонович
13:33
геймплей имел в виду. К сюжету претензий нет.
Официально: ремастеры Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy выйдут на PC и PS5
ev_rus
13:31
Какие там провода, cмишной, два тонких проводка к HDD которые лежат на дне корпуса? Вот такие потреблялы и толкают покупателей к ненужным не критичным тратам, на ссд, гумно мониторы 4к 144+гц и прочее...
Впечатления от использования в ПК сразу двух SSD — отдельно под систему и игры
Spambomber11
13:31
Карты возвращаются, цены - тоже! Зелот - упорот.
Radeon RX 6600 XT возвращается в магазины РФ – цена выросла на 16 000 р, а количество ограничено
Gen Tur
13:26
Доставка 2500 руб, если что. Да хрен с ним, пусть карта не 51 тыс, а 53 тыс выйдет, это писец как принципиально! Аж 2 000 руб, надо же, сильно повлияло как. Умора. А ржут лошади. В общем, ты не в тем...
Собираем игровой ПК, который вернет часть затраченных на него денег за счет майнинга
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем