Просмотры прямых трансляций на Twitch в августе вернулись к росту
Партнёры Twitch из StreamElements и Rainmaker.gg продолжают ежемесячно публиковать статистику просмотров прямых трансляций в данном сервисе. Так, например, выяснилось, что в августе статистика просмотров трансляций вернулась к росту после стремительного падения в июне и июле и составила суммарно 1,9 млрд часов.
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По всей видимости, причина в постепенном завершении сезона отпусков: если в июне—июле люди находили себе более приятное времяпрепровождение, чем перед монитором с любимым стримером на фоне, то сейчас, особенно в условиях неотступающей пандемии, всё возвращается к привычной статистике.
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Самой популярной категорией на Twitch по-прежнему остаётся «Общение». Из чисто игровых категорий на первом месте расположилась Grand Theft Auto V со 142 миллионами часов просмотров, а на втором — Apex Legends с 86 миллионами часов просмотров на фоне старта нового сезона с новым героем.
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