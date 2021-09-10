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Выход GTA V и GTA Online на PS5 и Xbox Series X|S перенесли с 11 ноября на март будущего года

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Компания Rockstar решила повременить с выпуском «некстген»-версии Grand Theft Auto V — проекта, который изначально выходил на Playstation 3 и Xbox 360. На консолях Playstation 5 и Xbox Series X|S эта игра выйдет только в марте 2022-го года, а ведь изначально планировалось, что это случится уже 11 ноября.

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По случаю переноса разработчики выпустили в рамках мероприятия Sony новый геймплейный трейлер GTA V для Playstation 5, в котором мы должны попытаться разглядеть улучшенную графику по сравнению с PlayStation 4. В марте будущего года одновременно с релизом одиночной игры стартует GTA Online, которая первые три месяца станет эксклюзивом PlayStation 5.

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Напоследок отметим, что желание Rockstar выпустить свой бестселлер ещё на одном поколении консолей пользователи YouTube не оценили — «дизлайков» ролик собрал немало. Но на скорости разработки Grand Theft Auto VI это никак не скажется, к сожалению.

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