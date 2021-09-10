Компания Rockstar решила повременить с выпуском «некстген»-версии Grand Theft Auto V — проекта, который изначально выходил на Playstation 3 и Xbox 360. На консолях Playstation 5 и Xbox Series X|S эта игра выйдет только в марте 2022-го года, а ведь изначально планировалось, что это случится уже 11 ноября.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По случаю переноса разработчики выпустили в рамках мероприятия Sony новый геймплейный трейлер GTA V для Playstation 5, в котором мы должны попытаться разглядеть улучшенную графику по сравнению с PlayStation 4. В марте будущего года одновременно с релизом одиночной игры стартует GTA Online, которая первые три месяца станет эксклюзивом PlayStation 5.

реклама

Напоследок отметим, что желание Rockstar выпустить свой бестселлер ещё на одном поколении консолей пользователи YouTube не оценили — «дизлайков» ролик собрал немало. Но на скорости разработки Grand Theft Auto VI это никак не скажется, к сожалению.