Стильный трейлер гоночного симулятора Gran Turismo 7 демонстрирует проект во всём его многообразии
Красивый, дорогой, технологичный, стильный — все эти эпитеты по праву принадлежат геймплейному трейлеру Gran Turismo 7, который демонстрирует проект во всём его многообразии.
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Нам показали великое множество гоночных болидов, различные погодные эффекты, богатую систему кастомизации автомобилей, менеджмент гоночной команды, трассы в разных уголках мира и многое другое. И всё это визуальное пиршество сопровождалось нетипичным для таких случаев саундтреком. Включите ролик — поймёте, что мы имели ввиду.
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В представленном ролике также «засветилась» точная дата Gran Turismo 7 — 4 марта 2022 года. Polyphony Digital собирается выпустить проект не только на PlayStation 5, но и на Playstation 4. Хотелось бы верить, что переносов не случится.
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