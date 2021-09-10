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В свежем трейлере Ghostwire Tokyo от авторов The Evil Within промелькнули геймплейные кадры

Их мало, но они есть.
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Tango Gameworks очень редко делится новостями о своём таинственном проекте Ghostwire Tokyo, но если это всё же случается, то повод обычно стоящий. Сегодня, например, в рамках PlayStation Showcase разработчики показали свежий трейлер, в котором можно разглядеть геймплейные кадры.

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Напоминаем, что в Ghostwire Tokyo мы попадаем в захваченную сверхъестественными силами японскую столицу, из которой массово исчезают люди. Игрокам предстоит объединить свои силы с могущественной духовной сущностью и отомстить захватчикам.

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Релиз запланирован на весну 2022-го.

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