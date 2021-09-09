Tiny Tina’s Wonderlands — ответвление Borderlands — выйдет в конце марта
Gearbox также прикатила на мероприятие PlayStation Showcase, где показала геймплейный трейлер своего нового проекта — Tiny Tina’s Wonderlands, и сообщила, когда точно поклонники вселенной Borderlands смогут отправиться в новое приключение. Старт назначен на 25 марта.
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Напоминаем, что в Tiny Tina’s Wonderlands мы попадаем в созданный Крошкой Тиной фантастический мир, где нас ждёт много всего интересного и необычного. С точки зрения игрового процесса перед нами боевик с элементами RPG, вдохновлённый играми вселенной Dungeons & Dragons. Проект нестандартный, поэтому будет любопытно узнать, как следующей весной его примут простые игроки.
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