Студия Team Ninja с отчётливо заметным чувством гордости сообщила о том, что общий тираж её самурайской франшизы Nioh превысил отметку в шесть миллионов экземпляров. Здесь необходимо сразу напомнить, что первая часть серии вышла в начале 2017 года, а вторая — весной 2020-го. Таким образом, вышеуказанного тиража серии удалось добиться за четыре с половиной года.

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Учитывая, что перед нами относительно бюджетный проект, то данный результат можно назвать впечатляющим.

реклама The Nioh franchise has sold over 6 million copies worldwide now! We thank all of you for the continuous support and would like to share a new wallpaper available for PC and mobile devices! #Nioh #Nioh2 👹🌱



PC - https://t.co/FbWbFBUKEP

Mobile - https://t.co/PLsFLZ6iMj pic.twitter.com/2FpuI8FWrL — Team NINJA (@TeamNINJAStudio) September 9, 2021

Пользуясь случаем, напомним, что сейчас в Epic Games Store проходит раздача Nioh Complete Edition. Совместно с симулятором подземного жилища Sheltered.