Свежие акции от Epic Games Store: распродажа со скидками до 75% и бесплатная раздача Sheltered с Nioh: Complete Edition
Наступил четверг — а это значит, что настало время для новой раздачи в магазине Epic Games Store. В этот раз нам предлагают не одну игру, как было объявлено на прошлой неделе, а две.
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Итак, есть Sheltered — не самый плохой симулятор управления семьёй из убежища в декорациях мира, пережившего апокалипсис. Проект изначально появился в продаже в 2016 году, имеет 70% рейтинга на агрегаторе рецензий Metacritic.
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Вторая игра — уже вариант поинтереснее. Epic Games расщедрилась и предлагает бесплатно забрать из магазина Nioh: Complete Edition. В комплект с игрой входят три дополнения, поэтому издание и называется полным. На агрегаторе рецензий Metacritic у данного комплекта есть 84% рейтинга критиков.
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Обе игры можно заполучить к себе на аккаунт EGS до 16 сентября, 18:00 МСК. На следующей неделе Epic Games собирается подарить нам пошаговую стратегию Tharsis и экшен-платформер Speed Brawl.
Если вы хотите получить через Epic Games Store другие проекты, за которые придётся отдать деньги, то переходите на страничку с новой распродажей «Сентябрьские скидки». Мероприятие продлится до 23 сентября, скидки на отдельные игры достигают 75%.
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