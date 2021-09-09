Наступил четверг — а это значит, что настало время для новой раздачи в магазине Epic Games Store. В этот раз нам предлагают не одну игру, как было объявлено на прошлой неделе, а две.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Итак, есть Sheltered — не самый плохой симулятор управления семьёй из убежища в декорациях мира, пережившего апокалипсис. Проект изначально появился в продаже в 2016 году, имеет 70% рейтинга на агрегаторе рецензий Metacritic.

реклама

Вторая игра — уже вариант поинтереснее. Epic Games расщедрилась и предлагает бесплатно забрать из магазина Nioh: Complete Edition. В комплект с игрой входят три дополнения, поэтому издание и называется полным. На агрегаторе рецензий Metacritic у данного комплекта есть 84% рейтинга критиков.

реклама

Обе игры можно заполучить к себе на аккаунт EGS до 16 сентября, 18:00 МСК. На следующей неделе Epic Games собирается подарить нам пошаговую стратегию Tharsis и экшен-платформер Speed Brawl.

Если вы хотите получить через Epic Games Store другие проекты, за которые придётся отдать деньги, то переходите на страничку с новой распродажей «Сентябрьские скидки». Мероприятие продлится до 23 сентября, скидки на отдельные игры достигают 75%.