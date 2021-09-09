В PS5-версии хоррора The Medium заработала трассировка лучей
На прошлой неделе хоррор The Medium вышел на PlayStation 5, тем самым в полной мере заслужив звание «некстгенного» проекта. Впрочем, главный атрибут этой самой «некстгенности» — трассировка лучей — в PS5-версии поначалу отсутствовал. Несколько часов назад это недоразумение было исправлено, и разработчики из студии Bloober Team сообщили, что вместе с обновлением 1.02 в игре заработала трассировка лучей.
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Кроме того, разработчики повысили общую производительность игры и улучшили механику работы тактильной отдачи на контроллере DualSense.
Напомним, что в The Medium мы играем за медиума Марианну, обладающую сверхъестественной способностью проникать в потусторонний (духовный) мир. Данная способность поможет Марианне разгадать главную загадку игры — тайну исчезновения ребёнка — пробравшись туда, куда никто и никак больше добраться не в состоянии.
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