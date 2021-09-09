СМИ: Sony готовит новую игру в серии боевых гонок Twisted Metal
Слухи о том, что в разработке находится новая часть знаменитой серии Twisted Metal, гуляют по Сети уже давно. Последний раз мы слышали их в середине августа, и вот, сегодня на связь вышли издание Video Games Chronicle (далее VGC) и журналист издания VentureBeat Джефф Грабб.
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По их информации, Sony одобрила создание новой части Twisted Metal, и сейчас проект находится на зачаточных стадиях развития. Трудятся над ним современные разработчики — «отец» серии Дэвид Яффе в производстве новинки не участвует.
Если информация инсайдеров верна, то Sony готовит сопутствующий проект для телесериала-адаптации по мотивам Twisted Metal. А как это следует трактовать — как глубоко вторичную по всем параметрам боевую гонку или же проект высокого уровня, после которого хочется взглянуть и на телесериал, тут уж пока можно только гадать.
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В любом случае, ждать придётся ещё долго: согласно августовской утечке, не раньше 2023 года. Что же до формального анонса, то он вполне может состояться сегодня в рамках мероприятия PlayStation Showcase.
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