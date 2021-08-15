Серия разрушительных гонок Twisted Metal будет жить. По крайней мере, так утверждает инсайдер Том Хендерсон, который по уровню правдивых «предсказаний» вскоре сможет побороться с самим Джейсоном Шрайером. Согласно сведениям Хендерсона, новая часть Twisted Metal увидит свет в 2023 году.

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Пока что не уточняется, идёт речь о полностью новой части франшизы или же о ремейке одной из предыдущих, да это не особо и важно, учитывая в целом однотипность данных проектов.

Первая игра серии Twisted Metal увидела свет в 1995 году, а последняя на текущий момент — в 2012-м. Франшиза является эксклюзивом для консолей PlayStation, однако исключения из этого «правила» всё же были: Twisted Metal 2, например, была портирована на PC, и именно её вспоминают многие PC-геймеры, когда речь заходит об «искорёженном металле». Будет ли новинка опять эксклюзивом для платформы от Sony, также пока неясно.