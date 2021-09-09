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В Elden Ring будут вышки, с помощью которых игроки смогут исследовать местность

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Подробности потенциально прекрасной Elden Ring от FromSoftware поступают в год по чайной ложке, если не меньше, поэтому любая, даже самая незначительная новость касательно данного проекта воспринимается как манна небесная. Сегодня представители FromSoftware в беседе с индонезийским изданием Jagatplay рассказали, что в Elden Ring будет представлена геймплейная механика сторожевых вышек.

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Данные высотные сооружения предназначены для облегчения исследования открытого мира Elden Ring. Местный мир богат различными интересными локациями, однако некоторые из них, как уточняют разработчики, игроки попросту могут пропустить, не заметив. Чтобы свести вероятность этого к показателю, близкому к нулю, и придуманы сторожевые вышки: взобравшись на такое сооружение, игрок сможет осмотреть окрестности и отметить все «точки интереса», например, подземелья. После посещения сторожевой вышки все обнаруженные локации будут отмечены на вашей карте.

Напоминаем, что релиз Elden Ring назначен на 21 января на всех актуальных платформах.

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