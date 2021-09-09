О хорроре Abandoned толком ничего неизвестно, но он уже успел подействовать на нервы многим любителям видеоигр. Здесь и «толстые» намёки на связь с Хидео Кодзимой, и то, что Abandoned — это на самом деле новая Silent Hill, и совпадающие прямые переводы фамилий японского геймдизайнера и руководителя студии Blue Box Хасана Кахрамана. В общем, проект ещё не вышел, но уже надоел и иначе как на роль мема пока не годится.

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Возможно, именно поэтому Blue Box тихонько отложила выход Abandoned на следующий год. То, что срок выхода проекта сместился на 2022-й, заметили журналисты издания Game Rant. Примечательно, что разработчики не посчитали необходимым сообщить об этом в своих каналах в социальных сетях. То ли не хотят лишний раз раздражать людей, то ли опять какая-то хитрая задумка — разбираться в этом мы не собираемся.

Всё, что официально известно об Abandoned — это то, что мы играем за некоего частично потерявшего память бедолагу, очнувшегося в таинственном облюбованном сектантами лесу. В задачу героя входит поиск безопасного выхода из леса.