Сегодня официально состоялся релиз Life is Strange True Colors, и все фанаты данной серии игр с нестандартными геймплеями и главными действующими лицами уже ринулись проходить новинку. Официальному запуску проекта в релиз сопутствует соответствующий видеоролик, который разработчики из Deck Nine совместно с издательством Square Enix и предлагают посмотреть.

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Напоминаем, что в Life is Strange True Colors мы играем за девушку по имени Алекс, расследующую таинственные причины гибели своего брата. Алекс обладает сверхъестественной способностью читать истинные эмоции людей, и благодаря этому таланту она надеется докопаться до истины там, где этого никогда не сделают обычные следователи.

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Игра уже получила высоченные оценки от профессиональных обозревателей, ну а оценок от простых пользователей, которые для нас несравнимо важнее, придётся немного подождать.