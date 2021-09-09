Life is Strange True Colors уже доступна для прохождения, смотрим сопутствующий трейлер
Сегодня официально состоялся релиз Life is Strange True Colors, и все фанаты данной серии игр с нестандартными геймплеями и главными действующими лицами уже ринулись проходить новинку. Официальному запуску проекта в релиз сопутствует соответствующий видеоролик, который разработчики из Deck Nine совместно с издательством Square Enix и предлагают посмотреть.
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Напоминаем, что в Life is Strange True Colors мы играем за девушку по имени Алекс, расследующую таинственные причины гибели своего брата. Алекс обладает сверхъестественной способностью читать истинные эмоции людей, и благодаря этому таланту она надеется докопаться до истины там, где этого никогда не сделают обычные следователи.
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Игра уже получила высоченные оценки от профессиональных обозревателей, ну а оценок от простых пользователей, которые для нас несравнимо важнее, придётся немного подождать.
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