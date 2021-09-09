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Respawn прокомментировала слухи об опасности найденного в Titanfall 2 бага

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Несколько часов назад в официальном Discord-канале Titanfall 2 от некоторых пользователей появилась информация о том, что в данном футуристическом боевике обнаружена опасная уязвимость, позволяющая нечистым на руку пользователям получить доступ к вашему компьютеру со всеми вытекающими из этого последствиями.

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Всё бы ничего, но раздуватели паники призывали к удалению Titanfall 2, а это уже чревато падением и без того смехотворного «онлайна» проекта. Естественно, разработчики не могли просто тихо наблюдать за происходящим, и вынуждены были прокомментировать сообщения.

Как пишут представители Respawn, они расследуют проблему. Инженеры студии полагают, что ничего опасного в найденном баге нет, и самое страшное, к чему он может привести — это вызвать вылет игры на рабочий стол. Когда у разработчиков появится дополнительная информация на этот счёт, с нами ею поделятся.

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