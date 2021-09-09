Пятый сезон SnowRunner стартовал поездкой в Ростовскую область, разработчики подготовили обзорный ролик
Авторы SnowRunner продолжают набивать свой успешный «бездорожный» проект контентом, который выходит в рамках сезонов. Предлагаем вам посмотреть новый трейлер, посвящённый важным добавлениям пятого сезона.
реклама
Сначала нужно поговорить о Build & Dispatch (он же «Строитель и диспетчер») — первом дополнении «сезонника» второго года, которое отправляет игроков в Ростовскую область. Само DLC уже вышло, поэтому мы лишь вкратце расскажем о его содержимом. Есть там две новые карты — заповедник «Антоновский» и промзона с заводом TATRA. Завод выглядит интересным местом, ведь любителям «бездорожного» геймплея предлагают заняться восстановлением сего промышленного объекта путём подвоза строительных материалов. За выполненные задания полагаются наградные восьмиколесные тягачи: TATRA PHOENIX и TATRA FORCE.
В рамках пятого сезона клиент SnowRunner снабдили важной функцией по минимизации пользовательского интерфейса и «прокачали» кроссплатформенностью на PC (EGS, Microsoft Store и Steam).
реклама
После дополнения «Строитель и диспетчер» разработчики SnowRunner занялись шестым DLC, которое должно отправить игроков в северную часть США для занятия изнурительной лесозаготовкой. А седьмое дополнение добавит в клиент особое соревнование на новой карте.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила