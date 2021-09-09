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Китайские власти запретили своим игровым компаниям пропаганду «женственного» облика для мужских персонажей

На то есть причины.
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Власти Китая приказали крупнейшим игровым компаниям Tencent и NetEase устранить в их проектах контент, пропагандирующий «женственный» облик мужчин. Как вы понимаете, речь в данной ситуации идёт о персонажах мужского пола, которые выглядят физически слабыми и носят одежду, подчёркивающую их тонкую душевную организацию. Лидеры коммунистической партии Китая убеждены, что «нежные» мужские образы в играх продвигают неправильные идеалы в обществе.

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Сотрудник Гонгконгского университета Гэн Сон убеждён, что «женственные мужчины» в принципе не способны защитить нацию в нужный момент, поэтому заниматься пропагандой таких образов нельзя.

Помимо этого, игровым компания Китая предписано устранить в своих продуктах «непристойный и насильственный контент», ведь он может породить нездоровые тенденции, вроде поклонения деньгам. Дополнительно Tencent и NetEase рекомендовано пересмотреть отдельные механики и дизайнерские приёмы в играх, вызывающие привыкание.

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Напомним, ранее китайские власти сократили игровое время для несовершеннолетних до трёх часов в неделю.

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