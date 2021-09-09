Смотрим геймплей Spider-Man 4 — отменённой игры от авторов Prototype
На YouTube-канале Obscure Games появилось 18-минутное видео с демонстрацией игрового процесса Spider-Man 4 — отменённой игры, разработкой которой занималась студия Radical Entertainment. Эту команду девелоперов мы знаем по дилогии экшенов Prototype и приключенческой игре The Simpsons: Hit & Run. Версию Spider-Man 4 для PC, Xbox 360 и PlayStation 3 должна была делать Radical Entertainment, студии Eurocom поручили создавать версию для консоли Wii.
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Spider-Man 4 представлял собой экшен в открытом мире с привычным «паучьим» игровым процессом. Проект позиционировался как «» в кинотеатр на фильм от Сэма Рэйми. Производство картины отменили, поэтому и с разработкой игры было решено поступить схожим образом.
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Выбор Radical Entertainment в качестве подрядчика для Spider-Man 4 вовсе не удивляет, ведь на примере той же Prototype команда доказала, что умеет создавать огромные городские карты, столь необходимые для игры про «Человека-паука».
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