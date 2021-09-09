Игроки в World of Tanks и World of Warships пожаловались на проблемы с доступом после блокировок VPN-сервисов
Роскомнадзор с 3 сентября занялся блокировкой VPN-сервисов на территории России, это практически сразу сказалось на работе отдельных приложений и интернет-сервисов.
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Так, у игроков World of Tanks и World of Warships возникли проблемы с доступом — разработчики уже пояснили, что работают в тесном сотрудничестве с Роскомнадзором над решением данного вопроса. Также за последние несколько дней проблемы со стабильностью соединения возникли у пользователей приложений FlashScore и BitTorrent, сервисов Twitch и Avito.
Компании и операторы связи связывают возникшие проблемы с блокировками VPN-сервисов, но в самом ведомстве так не считают. Эксперты убеждены, что сбои будут происходить по мере расширения списка ресурсов, угрожающих устойчивости рунета.
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Разработчики World of Warships опубликовали 6 сентября специальное обращение к пользователям. Из него следует, что интернет-провайдеры начали блокировку VPN-сервисов, используя для фильтрации трафика DPI-оборудование (Deep Packet Inspection). Представители Wargaming заявили, что в процессе блокировок было затронуто множество UPD-портов, в том числе те, которые используются в игре. В Роскомнадзоре не связывают недоступность ресурсов с ограничениями: «При реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались».
Источники издания «Коммерсантъ» в «большой четверке» операторов рассказали, что причиной сложностей нужно считать работу оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), которое Роскомнадзор установил на сетях в рамках закона о «суверенном рунете».
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Само оборудование должно работать в штатном режиме и каких-либо сбоев в последнее время у операторов зафиксировано не было. «Но на сети по закону установлены сторонние технические средства, деятельность которых мы не контролируем. Потенциально они могут оказывать воздействие на пропуск трафика».
Напомним, 3 сентября Роскомнадзор начал блокировку шести VPN-сервисов: ExpressVPN, Hola VPN, IPVanish VPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN. Представители ведомства дали понять, что использование данных сервисов позволяет пользоваться запрещёнными ресурсами, деятельность которых может быть связана с распространением наркотиков, экстремизма и так далее.
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