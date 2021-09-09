Игровое издание IGN опубликовало у себя на канале в YouTube геймплейный трейлер In Sound Mind — действительно пугающего хоррора от первого лица с безумными головоломками, уникальной музыкой и битвами с боссами.

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В представленном видеоматериале главный герой занимается решением задачек, дергает за рычаги, светит фонариком, блуждает по локациям и периодически пускает в ход пистолет. Локации в In Sound Mind действительно разные: от уровня к уровню меняется освещение, погодные условия и набор монстров. Разработчики также обещают подарить игрокам «незабываемые эмоции» от продвинутого саунд-дизайна на уровнях.

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Релиз In Sound Mind запланирован на 28 сентября, проект должен выйти на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Также игра должна появиться на Switch, но не в сентябре, а до конца года. За всеми подробностями следует обращаться к официальной страничке в Steam.