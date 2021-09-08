Мобильный гейминг продолжает устрашающими темпами захватывать планету, а аналитическая фирма Sensor Tower продолжает публиковать отчёты по итогам этого «захвата». Так, по итогам минувшего месяца наиболее прибыльной игрой для мобильных устройств во всём мире стала PUBG Mobile.

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Согласно подсчётам аналитиков, за август 2021 года PUBG Mobile заработала около $270 миллионов, что на 4,7% больше, чем в августе года прошлого. Порядка 61,4% всей выручки PUBG Mobile приходится на китайский рынок, на втором месте с колоссальным отставанием расположились США с 9 % и Турция с 6,5 %.

На втором и третьем местах среди игр по общей выручке расположились Honor of Kings и Genshin Impact. Надо ли уточнять, что наибольшей популярностью они также пользуются в Китае?

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В целом все мобильные игры вместе взятые заработали за минувший месяц $7,7 млрд, что на 8,6 % больше, чем за август 2020-го.