Разработчики из компании Gaijin Entertainment выпустили обновление «Точно в цель» для многопользовательского экшена War Thunder. Как и полагается в таких случаях, «обновка» содержит в себе гору нового контента и значительно улучшает клиент игры в техническом плане.

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«Точно в цель» добавляет новую технику — ударный самолёт МиГ-27М и перехватчики JA37C Jaktviggen и Saab J35A Draken. В War Thunder появились корректируемые авиабомбы, две новые локации, поддержка технологии Nvidia DLSS 2.2 и множество исправлений для ранее выпущенной техники.

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Обновление вносит нужные изменения в экономику, интерфейс, игровые механики, графику и звук. Были внесены правки в миссии, характеристики техники, модели повреждения и вооружения наземной техники. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте проекта.