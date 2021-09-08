Завтра Rainbow Six Siege вновь станет временно бесплатной
На днях для Rainbow Six Siege вышла новая «Операция» под красивым названием Crystal Guard. Новый персонаж — Osa —, обновления на полях боя, правки баланса, в общем, всё стандартно. Тем не менее, запуск Crystal Guard надо отметить, поэтому Ubisoft в очередной раз решила провести в Rainbow Six Siege период бесплатного доступа.
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Акция стартует завтра, 9 сентября, в 16:00 по московскому времени и распространяется на все платформы, на которых доступна игра. Период бесплатного доступа довольно продолжительный: до 13 сентября, 23:00 по московскому времени.
Ubisoft заботливо напоминает, что весь достигнутый во время акции бесплатного доступа прогресс будет сохранён, так что в случае покупки полной версии Rainbow Six Siege начинать всё заново не придётся.
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