Итак, этот день настал — компания Blizzard выпустила последний ролик, посвящённый классу персонажа в Diablo II: Resurrected. Мы уже видели Варвара, Волшебницу, Паладина, Амазонку, Друида и Некроманта, а сегодняшнее видео посвящено Ассасину.

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Персонаж считается охотницей на магов-отступников из древнего ордена визджереев, она способна истреблять силы зла с помощью смертоносных ловушек и приёмов тайных боевых искусств. Этот персонаж также умеет телепортироваться и создавать двойника.

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Diablo II: Resurrected должна выйти 23 сентября на PC, PlayStation, Xbox и Switch. Чуть ранее мы узнали, что разработчики решили отказаться от поддержки ультрашироких мониторов, так как при их использовании возникали проблемы с игровым процессом.