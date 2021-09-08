50 часов на прохождение и любовь Marvel к XCOM: новые подробности Midnight Suns
В конце прошлого месяца Firaxis официально анонсировала свой новый проект в новой для себя франшизе — Marvel’s Midnight Suns. С точки зрения игрового процесса это тактическая игра с элементами RPG в «марвелловской» супергеройской вселенной. Сегодня же представители студии поделились новыми подробностями как самого проекта, так и истории его появления.
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По словам геймдиректора Midnight Suns Джейка Соломона, руководство Marvel любит игры серии XCOM, поэтому обратилось к Firaxis с предложением о создании тактического проекта в своей вселенной. Партнёрство оказалось взаимовыгодным, и вот, уже в первом квартале следующего года мы сможем оценить его плоды.
Также господин Соломон отметил, что Firaxis проектировала Midnight Suns с расчётом на примерно 40—60-часовое прохождение. Естественно, в зависимости от стиля конкретного игрока, его размеренности или нетерпеливости.
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Дальше следуют дополнительные подробности игрового процесса. Так, например, разработчики уточнили, что не всякий супергерой будет полезен на любом задании. Команда проектировала миссии таким образом, чтобы поощрять разнообразие, поэтому в большинстве случаев вам придётся пересобирать команду, дабы герои лучше реализовывали свои сверхъестественные способности. Постоянно посылать одних и тех же героев на задания также рискованно, поскольку они могут получить травмы, которые помешают им выполнять дальнейшие миссии. Травмы, конечно, залечиваются, но долго, а посылать повреждённого персонажа в бой бессмысленно из-за сильных штрафов на действия вследствие травмы.
Релиз Midnight Suns запланирован на март следующего года на всех актуальных платформах. Точной датой с нами поделятся ближе к релизу.
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