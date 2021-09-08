Симулятор фермера Stardew Valley разошёлся 15-миллионным тиражом
Разработчики занимательного и по-своему очаровательного симулятора фермерства Stardew Valley обновили на своём официальном сайте информацию о количестве проданных копий проекта. Согласно им, Stardew Valley разошлась впечатляющим тиражом в пятнадцать миллионов экземпляров.
реклама
Любопытно, что рост востребованности Stardew Valley нелинейный: первый миллион копий игры был продан за первый месяц после релиза в феврале 2016-го, а психологически важную отметку в десять миллионов копий проект преодолел в январе 2020-го. Таким образом, оставшиеся пять миллионов экземпляров Stardew Valley были проданы всего в течение последних двадцати месяцев.
За годы своего существования Stardew Valley получила «крайне положительные» отзывы в том же Steam, так что результат можно с чистой совестью считать полностью заслуженным. А это самое главное, особенно в современном поставленном на конвейер игропроме.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила