Разработчики занимательного и по-своему очаровательного симулятора фермерства Stardew Valley обновили на своём официальном сайте информацию о количестве проданных копий проекта. Согласно им, Stardew Valley разошлась впечатляющим тиражом в пятнадцать миллионов экземпляров.

реклама

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Любопытно, что рост востребованности Stardew Valley нелинейный: первый миллион копий игры был продан за первый месяц после релиза в феврале 2016-го, а психологически важную отметку в десять миллионов копий проект преодолел в январе 2020-го. Таким образом, оставшиеся пять миллионов экземпляров Stardew Valley были проданы всего в течение последних двадцати месяцев.

За годы своего существования Stardew Valley получила «крайне положительные» отзывы в том же Steam, так что результат можно с чистой совестью считать полностью заслуженным. А это самое главное, особенно в современном поставленном на конвейер игропроме.