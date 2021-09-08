Практически каждый, кто знаком с играми от Valve, хотя бы краем уха слышал про Garry’s Mod — «песочницу», позволяющую развлекаться, используя богатый арсенал предоставляемых движком Source возможностей. Проект существует больше шестнадцати лет, и вот, сегодня его создатель Гарри Ньюман сообщил о преодолении своим творением исторически и психологически важной отметки в двадцать миллионов экземпляров.

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Примечательно, что «взрывной» рост популярности Garry’s Mod начался после 2016 года, когда его тираж превысил 10 миллионов копий. Таким образом, первые десять миллионов копий проект собирал в течение одиннадцати лет, а вторые десять миллионов — в течение всего пяти с половиной лет.

реклама Garry's Mod has hit 20m sales! Thanks to everyone who's played it over the last 16 years and counting! pic.twitter.com/zxXQE3wfwM — Garry's Mod (@gmodofficial) September 7, 2021

Важно помнить, что количество проданных копий не равно общему количеству сыгравших в Garry’s Mod пользователей. О том, что число последних превысило 20,5 млн человек, мы уже сообщали в июле этого года.

В настоящее время Гарри Ньюман трудится над новой «песочницей», в основе которой лежит движок Source 2.