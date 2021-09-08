Хидео Кодзима вместе со своим скромно названным в честь себя любимого коллективом Kojima Productions опубликовал «финальный» трейлер грядущей «режиссёрской версии» Death Stranding. Публикации этого видеоролика фанаты творчества мэтра ждали несколько дней, и вот, ожидания закончились и, судя по восторженным комментариям, оправдались.

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В нижеуказанном видео представлены сцены из грядущего дополненного издания Death Stranding с упором на возросшие возможности консолей PlayStation 5, включая полную поддержку контроллера DualSense.

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Напомним, что Director’s Cut добавит в Death Stranding массу дополнительного контента, включая новые сюжетные миссии, экипировку, геймплейные возможности и многое другое.

Самому Кодзиме, впрочем, подзаголовок Director’s Cut не нравится: дескать, в кинематографе под «режиссёрскими версиями» подразумевается вариант картины вместе со всеми вырезанными по тем или иным причинам из театральной версии сценами. Из Death Stranding же, как уверяет Кодзима, ничего не вырезали, и весь контент в Director’s Cut — созданный специально для этого дополненного издания. Релиз Death Stranding Director’s Cut — 24 сентября.