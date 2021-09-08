Обзорный и максимально подробный трейлер World War Z: Aftermath — кооперативного зомби-шутера, который выходит уже 21 сентября
Разработчики экшена World War Z: Aftermath опубликовали обзорный геймплейный трейлер, в рамках которого попытались рассказать об основных особенностях проекта. Мы имеем дело с новым многопользовательским зомби-шутером по мотивам блокбастера от Paramount Pictures. Сами авторы называют проект «новым этапом развития серии игр World War Z», покорившей сердца более чем 15 миллионов игроков.
реклама
Сотрудники Saber Interactive утверждают, что Aftermath вносит в мир World War Z много нового. Так, одна из отличительных черт серии — кооперативная кампания, разбитая на эпизоды, действие которых происходит в разных точках мира. Всё это складывается в сюжет о выживших в зомби-апокалипсисе. Aftermath — это история об ответом ударе по ожившим мертвецам и о том, как можно переломить ход этой войны. Действие будет происходить в совершенно новых городах по всему миру, в том числе — в Риме. Игрокам предстоит драться с врагами на улицах, в катакомбах, Колизее и так далее. Решающая схватка с полчищами зомби случится в битве за Ватикан.
реклама
Ещё один новый регион — Камчатка, где игрокам предстоит пройти по заброшенному круизному лайнеру, пробиться к цели сквозь ледяную вьюгу и захватить атомную подводную лодку. Также впервые в истории игры появится возможность участвовать в массовых сражениях с ордами зомби с видом от первого лица.
В обзорном трейлере World War Z: Aftermath показана новая система ближнего боя, которая стала более динамичной. Теперь у игрока есть возможность убивать врагов с помощью уникальных приёмов, способностей и нового двуручного холодного оружия. В случае с последним речь идёт о серпах, тесаках, пожарном топорике, кувалде и так далее.
реклама
В World War Z: Aftermath появится новый класс персонажа — «Защитник». Всего, напомним, в игре будет 8 уникальных классов. Защитник вооружён электрическим щитом, с помощью которого можно прорываться сквозь толпы зомби. В составе врагов появятся крысы — кровожадные создания, для борьбы с которыми нужно чёткое взаимодействие внутри команды и наличие оружия с большой областью поражения.
реклама
Наконец, для поднятия боевого духа в сообществе вводятся ежедневные испытания с особыми модификаторами для бонусных наград. А владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X могут рассчитывать на честные 4K при 60 FPS. Разработчики дополнительно позаботились о тех, кто ещё не знаком с серией — в Aftermath включены все материалы из World War Z Game of the Year Edition. Эпизоды в Нью-Йорке, Москве, Иерусалиме, Марселе и Токио тоже включены — всего 23 карты для игры против ИИ, 7 эпизодов и большое количество материалов.
Ветераны World War Z могут рассчитывать на скидку при приобретении Aftermath. Девелоперы настаивают, что Aftermath «заиграет всеми красками» только при кооперативном прохождении с реальными игроками, но никто не осудит вас, если вы осилите все эпизоды в гордом одиночестве с ИИ-напарниками.
World War Z: Aftermath появится в продаже 21 сентября текущего года на PC и консолях, за оформление предзаказа полагается ранний доступ к игре за два дня до релиза.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила