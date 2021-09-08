Разработчики экшена World War Z: Aftermath опубликовали обзорный геймплейный трейлер, в рамках которого попытались рассказать об основных особенностях проекта. Мы имеем дело с новым многопользовательским зомби-шутером по мотивам блокбастера от Paramount Pictures. Сами авторы называют проект «новым этапом развития серии игр World War Z», покорившей сердца более чем 15 миллионов игроков.

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Сотрудники Saber Interactive утверждают, что Aftermath вносит в мир World War Z много нового. Так, одна из отличительных черт серии — кооперативная кампания, разбитая на эпизоды, действие которых происходит в разных точках мира. Всё это складывается в сюжет о выживших в зомби-апокалипсисе. Aftermath — это история об ответом ударе по ожившим мертвецам и о том, как можно переломить ход этой войны. Действие будет происходить в совершенно новых городах по всему миру, в том числе — в Риме. Игрокам предстоит драться с врагами на улицах, в катакомбах, Колизее и так далее. Решающая схватка с полчищами зомби случится в битве за Ватикан.

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Ещё один новый регион — Камчатка, где игрокам предстоит пройти по заброшенному круизному лайнеру, пробиться к цели сквозь ледяную вьюгу и захватить атомную подводную лодку. Также впервые в истории игры появится возможность участвовать в массовых сражениях с ордами зомби с видом от первого лица.

В обзорном трейлере World War Z: Aftermath показана новая система ближнего боя, которая стала более динамичной. Теперь у игрока есть возможность убивать врагов с помощью уникальных приёмов, способностей и нового двуручного холодного оружия. В случае с последним речь идёт о серпах, тесаках, пожарном топорике, кувалде и так далее.

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В World War Z: Aftermath появится новый класс персонажа — «Защитник». Всего, напомним, в игре будет 8 уникальных классов. Защитник вооружён электрическим щитом, с помощью которого можно прорываться сквозь толпы зомби. В составе врагов появятся крысы — кровожадные создания, для борьбы с которыми нужно чёткое взаимодействие внутри команды и наличие оружия с большой областью поражения.

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Наконец, для поднятия боевого духа в сообществе вводятся ежедневные испытания с особыми модификаторами для бонусных наград. А владельцы консолей PlayStation 5 и Xbox Series X могут рассчитывать на честные 4K при 60 FPS. Разработчики дополнительно позаботились о тех, кто ещё не знаком с серией — в Aftermath включены все материалы из World War Z Game of the Year Edition. Эпизоды в Нью-Йорке, Москве, Иерусалиме, Марселе и Токио тоже включены — всего 23 карты для игры против ИИ, 7 эпизодов и большое количество материалов.

Ветераны World War Z могут рассчитывать на скидку при приобретении Aftermath. Девелоперы настаивают, что Aftermath «заиграет всеми красками» только при кооперативном прохождении с реальными игроками, но никто не осудит вас, если вы осилите все эпизоды в гордом одиночестве с ИИ-напарниками.

World War Z: Aftermath появится в продаже 21 сентября текущего года на PC и консолях, за оформление предзаказа полагается ранний доступ к игре за два дня до релиза.