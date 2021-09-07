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Трейлер и подробности сетевого режима Call of Duty Vanguard

Назревает что-то действительно достойное.
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Ситилинк снижает цену RTX 3060 несмотря на рост крипты

Activision и Sledgehammer Games провели свежую презентацию сетевого режима грядущей Call of Duty Vanguard, из которой удалось почерпнуть несколько важных подробностей. Отметим, что по геймплейному наполнению перед нами чуть ли не самая совершенная часть Call of Duty на сегодняшний день; по крайней мере, складывается ощущение, что именно такое впечатление хотели на нас произвести разработчики.

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Итак, на старте продаж в Vanguard будет доступно двадцать полей боя, включая некоторые неожиданные возвращения из предыдущих игр серии, в частности, из Call of Duty World at War. Заявлено наличие разрушаемого окружения: при необходимости элементы карты, такие, как те же стены, можно ломать, открывая себе дополнительные тактические возможности.

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Будет доступна богатая (насколько это вообще возможно, учитывая сеттинг Ворой мировой) кастомизация оружия, упор на широкую аудиторию, а также масса элементов социального взаимодействия. В число последних, например, входит полноценная система кланов, поддержка кроссплея и кроссплатформенного прогресса.

Открытое бета-тестирование Call of Duty Vanguard, где все желающие смогут проверить слова разработчиков, пройдёт с 18 по 20 сентября. Релиз игры — 5 ноября на всех актуальных платформах.

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Трейлер и подробности сетевого режима Call of Duty Vanguard
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Трейлер и подробности сетевого режима Call of Duty Vanguard
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Причем здесь размер эмиссии пустого места ? На что не умножай ноль, он таковым и останется. Эфир имеет неограниченную эмиссию, но тем не менее является перспективной "валютой" в глазах уверовавших.
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