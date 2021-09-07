Компания «Яндекс» представила автоматический голосовой переводчик для англоязычных роликов, соответствующее объявление появилось в блоге разработчиков. Данная программная разработка работает с сервисами YouTube, Vimeo и парочкой других платформ. Важно, чтобы видео было общедоступным, — это главное условие использования переводчика.

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Для просмотра видео с русской озвучкой нужно будет нажать специальную кнопку в плеере, сам процесс перевода займёт несколько минут. После завершения всех предварительных манипуляций пользователь сможет просмотреть ролик с озвучкой женским голосом (Алиса) и мужским.

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Разработчики из «Яндекса» утверждают, что сервис может перевести практически любое видео на английском языке. А вот устный вариант перевода доступен в «Яндекс.Браузере» на Windows, macOS, Linux, iOS и Android.