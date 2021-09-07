На календаре начало осени, и Ubisoft решила не откладывать дело в долгий ящик, а сразу провести в своём цифровом магазине соответствующую сезонную распродажу. С сегодняшнего дня и до 22 сентября в магазине компании можно приобрести массу достойных игр со скидками, достигающими 80 %.

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Всего в распродаже принимают участие свыше трёхсот игр, сборников, изданий и дополнений. В частности, с внушительными скидками можно приобрести следующие игры:

Assassin’s Creed Valhalla за 1 499 рублей (скидка 40 %);

Assassin’s Creed Odyssey за 624 рубля (скидка 75 %);

Anno 1800 за 999 рублей (скидка 60 %);

The Crew 2 за 499 рублей (скидка 80 %);

Rainbow Six Siege за 207 рублей (скидка 75 %).

Кроме того, в честь начала распродажи Ubisoft проводит бесплатную раздачу культовой Far Cry 3. Забрать подарок можно вплоть до 11 сентября.